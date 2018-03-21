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Посетитель старинного корабля в Британии заснял на видео «призрак» женщины
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Посетитель старинного корабля в Британии заснял на видео «призрак» женщины
Sputnik Абхазия
2 часа назад
Фото:
Sputnik Абхазия
Комментарии
Как сообщает Mirror, заснять удалось призрак супруги адмирала
Горацио Нельсона
— потусторонняя леди якобы прогуливалась по верхней палубе корабля, который принимал участие в битве при Трафальгаре.
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