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Посетитель старинного корабля в Британии заснял на видео «призрак» женщины
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Посетитель старинного корабля в Британии заснял на видео «призрак» женщины 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Как сообщает Mirror, заснять удалось призрак супруги адмирала Горацио Нельсона — потусторонняя леди якобы прогуливалась по верхней палубе корабля, который принимал участие в битве при Трафальгаре.
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