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Боевые вертолеты авиасоединения ЮВО поразили ракетами и пушками 20 целей на полигоне в Краснодарском крае
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Боевые вертолеты авиасоединения ЮВО поразили ракетами и пушками 20 целей на полигоне в Краснодарском крае 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Выполнение поставленных задач было осложнено тем, что экипажи действовали на предельно малой высоте с учетом рельефа местности.
Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-8 АМТШ «Терминатор», Ми-35 и Ми-28Н «Ночной охотник» авиасоединения Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетный удар по мишеням на авиационном полигоне в Краснодарском крае в рамках проведения окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Авиадартс-2018».
Во время вылетов летчики поражали при помощи неуправляемых авиационных ракет (НАР) и пушечного вооружения колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника.
При выполнении боевых стрельб экипажи вертолетов пусками 80-мм неуправляемых авиационных ракет и огнем из 30-мм авиационных пушек поразили свыше 20 различных целей. При этом было израсходовано более 50 ракет и около 1000 снарядов к авиационной пушке.
Выполнение поставленных задач было осложнено тем, что летчики действовали на предельно малой высоте с учетом рельефа местности.
В общей сложности в боевых стрельбах было задействовано более 10 экипажей армейской авиации ЮВО.
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