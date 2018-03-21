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Саперы ЮВО в ходе полевых занятий на полигоне в Ставрополье учатся искать и обезвреживать взрывоопасные предметы
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Саперы ЮВО в ходе полевых занятий на полигоне в Ставрополье учатся искать и обезвреживать взрывоопасные предметы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание на тренировках уделяется освоению и закреплению навыков разминирования местности и объектов с применением бесконтактного миноискателя «Коршун» и защитного костюма сапера «Сокол».
На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае военнослужащие инженерно-саперного подразделения приступили к специальным занятиям по поиску взрывоопасных предметов.
Саперам на местности предстоит отработать методику поиска и уничтожения взрывоопасных предметов (ВОП) с соблюдением требований безопасности при их ликвидации.
Особое внимание в ходе занятий будет уделяться совершенствованию навыков разминирования местности и объектов с применением бесконтактного миноискателя «Коршун» и защитного костюма сапера «Сокол».
Инженерному подразделению в рамках тактико-специальных занятий предстоит оборудовать полевые командные пункты и позиции для мотострелковых подразделений.
Полевой выход завершится тактико-специальным учением, в ходе которого военные инженеры наведут мост на участке водной переправы с применением понтонно-мостового парка.
Полевой выход продлится до середины апреля. В нем принимают участие около 200 военнослужащих, задействовано более 70 единиц специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИMР-2, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М, быстроходные траншейные машины БТМ-3 и котлованные машины МДК.
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