На учении в Забайкалье экипажам ударных вертолетов Ми-24 ВВО предстоит уничтожить бронетехнику условного противника

Также вертолетчики при совершении перелета из пункта базирования на один из полигонов на расстояние более 200 километров выполнят комплекс задач по ведению воздушной разведки и аэронавигации.

Забайкальском крае стартовали сборы с летчиками армейской авиации Восточного военного округа, в ходе которых будут отрабатываться вопросы организации наведения и нанесения авиационных ударов управляемыми ракетами класса «воздух-поверхность».

В ходе учебных мероприятий будут проведены боевые стрельбы в рамках оказания огневой поддержки мотострелковым подразделениям, ведущим бой с условным противником.

При выполнении боевых стрельб по мишеням, имитирующим бронированную технику условного противника, будут использованы управляемые ракеты авиационного противотанкового комплекса «Штурм».

Помимо проведения стрельб в ходе выполнения летно-тактических заданий летчики ударных вертолетов Ми-24 при совершении перелета из пункта базирования на один из полигонов округа на расстояние более 200 километров выполнят комплекс задач по ведению воздушной разведки и аэронавигации.