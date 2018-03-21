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На учении в Забайкалье экипажам ударных вертолетов Ми-24 ВВО предстоит уничтожить бронетехнику условного противника
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На учении в Забайкалье экипажам ударных вертолетов Ми-24 ВВО предстоит уничтожить бронетехнику условного противника 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Также вертолетчики при совершении перелета из пункта базирования на один из полигонов на расстояние более 200 километров выполнят комплекс задач по ведению воздушной разведки и аэронавигации.
В Забайкальском крае стартовали сборы с летчиками армейской авиации Восточного военного округа, в ходе которых будут отрабатываться вопросы организации наведения и нанесения авиационных ударов управляемыми ракетами класса «воздух-поверхность».
В ходе учебных мероприятий будут проведены боевые стрельбы в рамках оказания огневой поддержки мотострелковым подразделениям, ведущим бой с условным противником.
При выполнении боевых стрельб по мишеням, имитирующим бронированную технику условного противника, будут использованы управляемые ракеты авиационного противотанкового комплекса «Штурм».
Помимо проведения стрельб в ходе выполнения летно-тактических заданий летчики ударных вертолетов Ми-24 при совершении перелета из пункта базирования на один из полигонов округа на расстояние более 200 километров выполнят комплекс задач по ведению воздушной разведки и аэронавигации.
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