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Минобороны заявило, что Британия проводит эксперименты с химоружием
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Минобороны заявило, что Британия проводит эксперименты с химоружием 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. ЛАБОРАТОРИЯ ПОРТ ДАУН В БРИТАНИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ХИМОРУЖИЕМ — МИНОБОРОНЫ РФ
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