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Вторая взлетно-посадочная полоса на Бельбеке в Севастополе примет первые рейсы в этом году
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Вторая взлетно-посадочная полоса на Бельбеке в Севастополе примет первые рейсы в этом году 

ТАСС 3 часа назад
Фото: sevastopolnews.info
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Вторая взлетно-посадочная полоса аэродрома Бельбек под Севастополем примет первые литерные рейсы в этом году. Об этом в среду в ходе встречи с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым сказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
В настоящее время аэродром Бельбек, расположенный на северо-западе Севастополя, обслуживает самолеты ВКС РФ. После модернизации в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года он будет принимать и гражданские рейсы как филиал аэропорта Симферополь. В рамках модернизации Бельбека Минобороны РФ построит там вторую взлетно-посадочную полосу.
"Проект расширения аэродрома Бельбек: план намечен, сроки неизменны, до конца этого года полоса примет первые литерные рейсы", — сказал Иванов.
Ранее сообщалось, что 14 марта 2018 года замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров доложил президенту РФ Владимиру Путину, что новую взлетно-посадочную полосу на Бельбеке построят в этом году.
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