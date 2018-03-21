Зимбабве планирует купить российские VIP‐вертолеты 

Зимбабве интересуется вертолетам Ми‐171Е VIP‐категории. Государство планирует приобрести их для перевозки первых лиц. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на холдинг «Вертолеты России».
По данным издания, высокопоставленные чиновники из Зимбабве прибыли в Улан-Удэнский
авиационный завод. Они ознакомились с вертолетами, которые предназначаются для перевозки первых лиц страны. Российский холдинг «Вертолеты России» назвал условия поставки и обеспечения дальнейшего обслуживания.
19 марта вертолет, с дочерью президента Соединенных Штатов и ее мужем вернулся в аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне из‐за отказа одного из двигателей.