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Минобороны: весь парк бомбардировщиков Ту-160 обновят к 2030 году
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Минобороны: весь парк бомбардировщиков Ту-160 обновят к 2030 году 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что весь парк сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 планируют заменить на модернизированные «Белые лебеди» к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике (Ту-160М2) и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж — все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться", — сказал Борисов.
По его словам, Минобороны получит обновленный парк «Белых лебедей» примерно к 2030 году. Борисов также отметил, что новый Ту-160 будет менее заметным, чем предшественник «за счет специальных покрытий».
Ту-160 является самым большим самолетом с изменяемой геометрией крыла и одной из наиболее мощных боевых машин в мире. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе.
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