Минобороны: весь парк бомбардировщиков Ту-160 обновят к 2030 году

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что весь парк сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 планируют заменить на модернизированные «Белые лебеди» к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике (Ту-160М2) и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж — все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться", — сказал Борисов.

По его словам, Минобороны получит обновленный парк «Белых лебедей» примерно к 2030 году. Борисов также отметил, что новый Ту-160 будет менее заметным, чем предшественник «за счет специальных покрытий».