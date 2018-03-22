Ещё
Кадеты из Тимирязевского посетили рязанское военное училище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадеты из Тимирязевского посетили рязанское военное училище 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Воспитанники Первого Московского кадетского корпуса побывали с экскурсией в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Маргелова. Этой чести 8 «Б» был удостоен как лучший кадетский класс города Москвы по итогам 2016–2017 учебного года. Об этом рассказали в администрации Первого Московского кадетского корпуса.
− Кадеты посетили несколько кафедр военного училища. Среди них — кафедры тактики, тактико-специальной подготовки, вооружения и стрельбы, военно-десантной подготовки, эксплуатации вооружения и военной техники. После экскурсии по училищу ребятам показали музей истории ВДВ, − пояснила педагог кадетского корпуса Светлана Смолеева.
Напомним, Первый Московский кадетский корпус расположен в Тимирязевском районе по адресу улица Вучетича, дом 30. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Запуск ТПУ «Окружная» намечен на осень 2018 года О вреде пьянства поговорили со студентами вуза на Прянишникова Познавательное мероприятие «Франкофония – что это?» устроили в библиотеке на Дмитровке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии116
Мэй может остаться без поддержки47
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию54
Савченко задержана359
Обязательное медстрахование предложили отменить358
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение