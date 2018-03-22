Кадеты из Тимирязевского посетили рязанское военное училище

Воспитанники Первого Московского кадетского корпуса побывали с экскурсией в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Маргелова. Этой чести 8 «Б» был удостоен как лучший кадетский класс города Москвы по итогам 2016–2017 учебного года. Об этом рассказали в администрации Первого Московского кадетского корпуса.

− Кадеты посетили несколько кафедр военного училища. Среди них — кафедры тактики, тактико-специальной подготовки, вооружения и стрельбы, военно-десантной подготовки, эксплуатации вооружения и военной техники. После экскурсии по училищу ребятам показали музей истории ВДВ, − пояснила педагог кадетского корпуса Светлана Смолеева.

Напомним, Первый Московский кадетский корпус расположен в Тимирязевском районе по адресу улица Вучетича, дом 30. (мю)