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В Латвии нашли подземный бункер советского флота
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В Латвии нашли подземный бункер советского флота 

Деловая газета «Взгляд» 12 минут назад
В латвийском городе Салацгрива, который находится на восточном берегу Рижского залива, на глубине девяти метров обнаружили аварийный штаб Балтийского флота времен СССР.
Дверь, ведущую в бункер, нашел новый владелец здания над укрытием, сообщает РИА «Новости»
Известно, что подземный штаб военные оставили в 1987 году. Там сохранились учебные стенды и шифровальные машины Enigma.
Напомним, в 2010 году сообщалось, что в помещении бывшего советского военного бункера в латвийском городе Валке собирались открыть фото-, кино— и музыкальный клуб. Устройство клуба планировалось осуществить в рамках программы эстонско-латвийского трансграничного сотрудничества.
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