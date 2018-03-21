В Латвии нашли подземный бункер советского флота

В латвийском городе Салацгрива , который находится на восточном берегу Рижского залива, на глубине девяти метров обнаружили аварийный штаб Балтийского флота времен СССР.

Дверь, ведущую в бункер, нашел новый владелец здания над укрытием, сообщает РИА «Новости»

Известно, что подземный штаб военные оставили в 1987 году. Там сохранились учебные стенды и шифровальные машины Enigma.

Напомним, в 2010 году сообщалось, что в помещении бывшего советского военного бункера в латвийском городе Валке собирались открыть фото-, кино— и музыкальный клуб. Устройство клуба планировалось осуществить в рамках программы эстонско-латвийского трансграничного сотрудничества.