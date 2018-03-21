В 2019 году спустят на воду подводную лодку «Кронштадт»

— Кооперация пока не позволяет сделать заявление о том, что корабль будет спущен на воду в этом году. Спуск — в 2019 году. По заключенному контракту, его передача — 2020 год, — отметил гендиректор.

19 марта на митинге в честь 112-й годовщины создания подводного флота России и 60-летия начала строительства отечественного атомного подводного флота Александр Бузаков заявил, что «Адмиралтейские верфи» сегодня строят серию из шести подводных лодок для Тихоокеанского флота. Кроме того, возводят еще три серии субмарин, в том числе и два корабля четвертого поколения «Лада».

А вообще в период с 1967 по 1995 годы на предприятии построили 41 атомную подводную лодку. На сегодняшний день уже более 300 подлодок и 70 глубоководных аппаратов, многие из которых не имеют аналогов в российском и мировом кораблестроении. Среди и легендарная «Альфа» 705 проекта, атомные глубоководные станции, подводные лодки «Пиранья», глубоководные аппараты «Русь» и «Консул» с глубиной погружения до шести тысяч метров, судно-спасатель для подводных лодок " Игорь Белоусов " с глубоководным аппаратом «Бестер-1» на борту.

Подводные лодки проекта 677 «Лада» предназначены для уничтожения субмарин, надводных кораблей и судов противника, защиты морского побережья и коммуникаций, ведения разведки. Рабочая глубина погружения — 250 метров, предельная — 300. На лодке установлено торпедно-минное вооружение, ракеты «Оникс» или «Калибр».