Подлодку «Кронштадт» спустят на воду в 2019 году

КУБИНКА / Московская область /, 21 марта. / ТАСС /. Вторая подлодка проекта 677 «Лада» ("Кронштадт") будет спущена на воду в 2019 году. Об этом журналистам сообщил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

"Кооперация пока не позволяет сделать заявление о том, что корабль будет спущен на воду в этом году. Спуск — в 2019 году. По заключенному контракту, его передача — 2020 год", — сказал он.

Бузаков добавил, что по новой госпрограмме вооружений финансирование и сроки сдвинуты вправо. «Все сдвинуто вправо», — сказал он.

В то же время первая подлодка проекта 636.3 «Варшавянка» из серии для Тихоокеанского флота будет спущена на воду весной 2019 года и передана флоту в конце 2019 года, добавил Бузаков. «Там все по плану идет», — отметил он.

Подлодки проекта «Лада» относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Их надводное водоизмещение составляет порядка 1,75 тысячи тонн (против 2,3 тысячи тонн у «Варшавянок»), скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса «Калибр».

Головная лодка серии «Санкт-Петербург» была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010 году остается в опытной эксплуатации. «Кронштадт» и «Великие Луки» заложили в 2005 и 2006 годах. Их строительство приостанавливалось и возобновилось лишь в 2013 году.