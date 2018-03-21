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Подлодку «Кронштадт» спустят на воду в 2019 году
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Подлодку «Кронштадт» спустят на воду в 2019 году 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Военное обозрение
КУБИНКА /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Вторая подлодка проекта 677 «Лада» ("Кронштадт") будет спущена на воду в 2019 году. Об этом журналистам сообщил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.
"Кооперация пока не позволяет сделать заявление о том, что корабль будет спущен на воду в этом году. Спуск — в 2019 году. По заключенному контракту, его передача — 2020 год", — сказал он.
Бузаков добавил, что по новой госпрограмме вооружений финансирование и сроки сдвинуты вправо. «Все сдвинуто вправо», — сказал он.
В то же время первая подлодка проекта 636.3 «Варшавянка» из серии для Тихоокеанского флота будет спущена на воду весной 2019 года и передана флоту в конце 2019 года, добавил Бузаков. «Там все по плану идет», — отметил он.
Подлодки проекта «Лада» относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Их надводное водоизмещение составляет порядка 1,75 тысячи тонн (против 2,3 тысячи тонн у «Варшавянок»), скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса «Калибр».
Головная лодка серии «Санкт-Петербург» была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010 году остается в опытной эксплуатации. «Кронштадт» и «Великие Луки» заложили в 2005 и 2006 годах. Их строительство приостанавливалось и возобновилось лишь в 2013 году.
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