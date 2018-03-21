S7 захотела стать «снабженцем» МКС

Гендиректор « S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов заявил, что группа компаний собирается отправлять грузовые корабли к Международной космической станции после 2024 года.

По его словам, компания сама старается создать себе рынок сбыта после 2024 года. «Мы ли будем двигаться к „Орбитальному космодрому“, американцы ли, вопросы снабжения будут стоять на первом месте», — отметил он.

S7 ведет переговоры с компанией Boeing о сотрудничестве в эксплуатации МКС в будущем, сообщил Сопов.

Ранее S7 заявляла о планах приватизировать российскую часть МКС в середине 2020-х годов, превратив ее в «Орбитальный космодром» для обслуживания космических аппаратов, подготовки межпланетных полетов и проведения коммерческих экспериментов на орбите.

Эксплуатация МКС планируется до 2024 года, рассматривается возможность продления работы станции до 2028 года.

В конце февраля S7 назвала дату первого после перерыва пуска с «Морского старта».

«Морской старт» — это международный проект, в рамках которого создается ракетно-космический комплекс морского базирования. После банкротства компания «Морской старт» была передана в 2010 году РКК «Энергия». С 2014 года запуски в космос по проекту приостановлены.