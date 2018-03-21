Ещё
S7 захотела стать «снабженцем» МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

S7 захотела стать «снабженцем» МКС 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Гендиректор «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов заявил, что группа компаний собирается отправлять грузовые корабли к Международной космической станции после 2024 года.
«Мы владеем транспортной космической системой. Нам нужно возить грузы. Шестнадцать тонн на низкую околоземную орбиту — очень хорошая размерность. У нас есть транспортная космическая система, но у нас нет грузового корабля. В РКК «Энергия» проектируется такой корабль. Более того, в компании Boeing тоже», — цитирует Сопова РИА «Новости».
По его словам, компания сама старается создать себе рынок сбыта после 2024 года. «Мы ли будем двигаться к „Орбитальному космодрому“, американцы ли, вопросы снабжения будут стоять на первом месте», — отметил он.
S7 ведет переговоры с компанией Boeing о сотрудничестве в эксплуатации МКС в будущем, сообщил Сопов.
Ранее S7 заявляла о планах приватизировать российскую часть МКС в середине 2020-х годов, превратив ее в «Орбитальный космодром» для обслуживания космических аппаратов, подготовки межпланетных полетов и проведения коммерческих экспериментов на орбите.
Эксплуатация МКС планируется до 2024 года, рассматривается возможность продления работы станции до 2028 года.
В конце февраля S7 назвала дату первого после перерыва пуска с «Морского старта».
«Морской старт» — это международный проект, в рамках которого создается ракетно-космический комплекс морского базирования. После банкротства компания «Морской старт» была передана в 2010 году РКК «Энергия». С 2014 года запуски в космос по проекту приостановлены.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Начальник Генштаба России согласился встретиться с главкомом НАТО Шойгу поставил новую задачу для ученых Сроки передачи ВМФ ледоколов проекта 23550 сдвинули на несколько лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ174
Путин занялся «списком Собчак»66
Россия закрыла границу для грузов с Украины136
Пенсии россиян будут считать по-новому142
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение