Корпус Морской пехоты США опубликовал свои требования к беспилотнику будущего

Корпус морской пехоты США (U. S. Marine Corps) опубликовал список функций, которыми должен обладать перспективный ударный беспилотник. По сути, это облегченная версия истребителя 5-го поколения F-35. Главная идея состоит в замене, пусть и суперсовременной, но дорогостоящей машины стоимость 120 млн долларов гораздо более дешевым дроном, способным взлетать как с обычных аэродромов, так и с палубы десантных кораблей. Беспилотник под названием MUX будет многофункциональным. В его задачи входят раннее предупреждение, наблюдение, разведка, радиоэлектронная борьба, ретрансляция связи. Кроме этого на него возложат функции по авиационной поддержке, сопровождению ударных авиагрупп и доставке грузов.

MUX, подобно вертолету Huey, сможет взлетать и садиться вертикально. Он будет действовать на высоте свыше 9000 м в радиусе около 1130 км, который можно увеличить за счет дозаправки в воздухе.

Несмотря на то, что основная функция MUX — «невооруженное» обеспечение, морские пехотинцы хотят видеть на нем весь арсенал F-35 — противотанковые ракеты Hellfire, систему вооружения для точного поражения целей, противорадиолокационные ракеты AGM-88E, управляемые высокоточные бомбы, ракеты класса «воздух-воздух» ближней и средней дальности.

U. S. Marine Corps также хочет, чтобы MUX обеспечивал вооруженный эскорт для флота конвертопланов V-22 Osprey при выполнении десантных операций. Каждый из этих аппаратов может взять на борт до 24 морских пехотинцев и лететь со скоростью свыше 470 км/ч.