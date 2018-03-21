НАТО поможет украинским силам спецопераций

Глава Генштаба Украины Виктор Муженко и командующий Сил специальных операций НАТО Колин Килрейн договорились активнее развивать украинские силы спецопераций (ССО).
«Силы специальных операций Вооружённых сил Украины будут совместимыми с NATO SOF (силы специальных операций НАТО. — RT). Договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО с… Килрейном», — заявил Муженко.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ, утверждающий положение о ССО Вооружённых сил Украины.