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НАТО поможет украинским силам спецопераций
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Украина и НАТО договорились активнее развивать украинские силы спецопераций 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Reuters
Глава Генштаба Украины Виктор Муженко и командующий Сил специальных операций НАТО Колин Килрейн договорились активнее развивать украинские силы спецопераций (ССО).
«Силы специальных операций Вооружённых сил Украины будут совместимыми с NATO SOF (силы специальных операций НАТО. — RT). Договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО с… Килрейном», — заявил Муженко.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ, утверждающий положение о ССО Вооружённых сил Украины.
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