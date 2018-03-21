Сроки передачи ВМФ ледоколов проекта 23550 сдвинули на несколько лет

«Сроки по патрульным кораблям проекта 23550 по программе ГПВ 2018–2027, к сожалению, сдвинуты на 2023-2024 годы в связи с финансированием», — цитирует ТАСС Бузакова.

По его словам, все текущие проекты «Адмиралтейских верфей» идут по графику. Предприятие не планирует спускать корабли на воду в 2018 году.

Бузаков также назвал дату спуска на воду подлодки «Кронштадт». «Кооперация пока не позволяет сделать заявление о том, что корабль будет спущен на воду в этом году. Спуск — в 2019 году. По заключенному контракту, его передача — 2020 год», — сообщил он.

Гендиректор отметил, что по новой госпрограмме вооружений финансирование и сроки «сдвинуты вправо». При этом он добавил, что первая подлодка проекта 636.3 «Варшавянка» из серии для Тихоокеанского флота будет спущена на воду весной 2019 года и передана флоту в конце 2019 года. По его словам, «там все по плану идет».

Год назад Бузаков сообщал, что первый патрульный ледокол проекта 23550 для ВМФ России получит имя « Иван Папанин ». Сообщалось, что два корабля этого проекта должны быть переданы флоту до конца 2020 года.

Ледоколы проекта 23550 будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля и смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 метров. «Иван Папанин» будет иметь водоизмещение около 8,5 тыс. тонн, длину корпуса — 100 метров, ширину — около 20 метров, скорость — около 16 узлов.