Сроки передачи ВМФ ледоколов проекта 23550 сдвинули на несколько лет 

Гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков сообщил, что сроки передачи Военно-морскому флоту патрульных ледоколов проекта 23550 сдвинуты на 2023-2024 годы.
«Сроки по патрульным кораблям проекта 23550 по программе ГПВ 2018–2027, к сожалению, сдвинуты на 2023-2024 годы в связи с финансированием», — цитирует ТАСС Бузакова.
По его словам, все текущие проекты «Адмиралтейских верфей» идут по графику. Предприятие не планирует спускать корабли на воду в 2018 году.
Бузаков также назвал дату спуска на воду подлодки «Кронштадт». «Кооперация пока не позволяет сделать заявление о том, что корабль будет спущен на воду в этом году. Спуск — в 2019 году. По заключенному контракту, его передача — 2020 год», — сообщил он.
Гендиректор отметил, что по новой госпрограмме вооружений финансирование и сроки «сдвинуты вправо». При этом он добавил, что первая подлодка проекта 636.3 «Варшавянка» из серии для Тихоокеанского флота будет спущена на воду весной 2019 года и передана флоту в конце 2019 года. По его словам, «там все по плану идет».
Год назад Бузаков сообщал, что первый патрульный ледокол проекта 23550 для ВМФ России получит имя «Иван Папанин». Сообщалось, что два корабля этого проекта должны быть переданы флоту до конца 2020 года.
Ледоколы проекта 23550 будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля и смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 метров. «Иван Папанин» будет иметь водоизмещение около 8,5 тыс. тонн, длину корпуса — 100 метров, ширину — около 20 метров, скорость — около 16 узлов.