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Дальность полета модернизированного Ту-160 увеличат примерно на 1 тыс. км
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Дальность полета модернизированного Ту-160 увеличат примерно на 1 тыс. км 

ТАСС 7 часов назад
САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Экономичность нового двигателя для модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 будет увеличена примерно на 10%, что позволит самолету летать на тысячу километров дальше, заявил журналистам в среду заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
В рамках проверки хода выполнения государственного оборонного заказа предприятиями ОПК Борисов посетил в Самаре ПАО «Кузнецов», который является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли и энергетике. Предприятие осуществляет ремонт двигателей для самолетов дальней авиации Ту-160 (НК-32), Ту-95 (НК-25), Ту-22М3 (НК-12) и создает новую версию двигателя НК-32 для сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 в новом облике.
"В новом облике он [двигатель] будет более экономичным, процентов на 10, что даст возможность увеличить дальность полета стратегического бомбардировщика примерно на тысячу километров", — сказал Борисов в ходе посещения ПАО «Кузнецов».
Он отметил, что в 2014 году перед самарским заводом имени Кузнецова была поставлена задача не просто воспроизвести двигатель, который долго не производился, но и улучшить его характеристики. «Мы проводим очередное заседание межведомственной комиссии с Минпромторгом, которая наблюдает за ходом работ по созданию самолета Ту-160 в новом облике. Работы пока идут в целом по графику. Что касается двигателя, то это — основной агрегат, который будет определять летно-технические характеристики нового самолета», — добавил заместитель главы российского военного ведомства.
На предприятии Борисов ознакомился с производственным процессом, проинспектировал ход строительства авиадвигателей НК-32 второй серии, а также обсудил с руководством Объединенной двигателестроительной корпорации, в которую входит «Кузнецов», вопросы технического перевооружения завода.
Ту-160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60%.
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