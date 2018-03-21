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Кожин рассказал, как растет спрос на российскую военно-морскую технику
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Кожин рассказал, как растет спрос на российскую военно-морскую технику 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
СПРОС НА РОССИЙСКУЮ ВОЕННО-МОРСКУЮ ТЕХНИКУ РАСТЁТ В «ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ» — КОЖИН
РИА НОВОСТИ
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