Глава Генштаба России и главком НАТО договорились о личной встрече

«Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Кертиса Скапарротти о проведении личной встречи», — говорится в сообщении российского ведомства.

Телефонный разговор состоялся по инициативе натовской стороны, в ходе беседы Герасимов и Скапарротти обменялись мнениями по вопросам международной безопасности, отмечает Минобороны РФ.