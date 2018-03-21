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Глава Генштаба России и главком НАТО договорились о личной встрече
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Глава Генштаба России и главком НАТО договорились о личной встрече 

Rambler News Service 28 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов и верховный главнокомпандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти в ходе телефонного разговора договорились о личной встрече, сообщает в среду пресс-служба Минобороны РФ.
«Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Кертиса Скапарротти о проведении личной встречи», — говорится в сообщении российского ведомства.
Телефонный разговор состоялся по инициативе натовской стороны, в ходе беседы Герасимов и Скапарротти обменялись мнениями по вопросам международной безопасности, отмечает Минобороны РФ.
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 Ещё 9 источников 
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