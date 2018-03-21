Саперы ЦВО подорвали лед на реке Бия на Алтае в ходе противопаводковых мероприятий

Всего для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири округ подготовил группировку сил и средств в составе 27 подрывных групп, 8 эвакуационно-спасательных команд и 4 понтонных подразделений.

Саперы Центрального военного округа (ЦВО) подорвали ледовое поле на реке Бия в Алтайском крае

Противопаводковые мероприятия проводятся в 17 километрах вверх по течению от города Бийска для защиты от подтопления населенных пунктов в окрестностях затороопасного участка.

Работы спланированы до конца недели и будут проводиться в светлое время суток.

Саперы применят около 1 тонны тротила. Для большей эффективности заряды закладываются под лед, толщина которого в среднем составляет около 1,5 метра.

Всего для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку сил и средств в составе 27 подрывных групп, 8 эвакуационно-спасательных команд и 4 понтонных подразделений.