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Саперы ЦВО подорвали лед на реке Бия на Алтае в ходе противопаводковых мероприятий
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Саперы ЦВО подорвали лед на реке Бия на Алтае в ходе противопаводковых мероприятий 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири округ подготовил группировку сил и средств в составе 27 подрывных групп, 8 эвакуационно-спасательных команд и 4 понтонных подразделений.
Саперы Центрального военного округа (ЦВО) подорвали ледовое поле на реке Бия в Алтайском крае.
Противопаводковые мероприятия проводятся в 17 километрах вверх по течению от города Бийска для защиты от подтопления населенных пунктов в окрестностях затороопасного участка.
Работы спланированы до конца недели и будут проводиться в светлое время суток.
Саперы применят около 1 тонны тротила. Для большей эффективности заряды закладываются под лед, толщина которого в среднем составляет около 1,5 метра.
Всего для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку сил и средств в составе 27 подрывных групп, 8 эвакуационно-спасательных команд и 4 понтонных подразделений.
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