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Саперы ЦВО ликвидировали паводкоопасный участок на реке Бия на Алтае
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Саперы ЦВО ликвидировали паводкоопасный участок на реке Бия на Алтае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие выполнили пять подрывов на участке протяженностью около 700 м, израсходовав 806 кг тротила. Для большей эффективности трехкилограммовые заряды закладывались в пробуренные лунки под лед, толщина которого достигала 1,5 м.
Специалисты инженерных войск Центрального военного округа завершили взрывные работы по ликвидации паводкоопасного участка на реке Бия в Алтайском крае.
Мероприятия проводились в районе поселка Мальцева Курья для защиты от подтопления населенных пунктов, количество которых в зоне риска достигает пятнадцати.
Подрывная команда, назначенная от мотострелкового соединения, дислоцированного в Алтайском крае, совершила 300-километровый марш к месту противопаводковых работ.
Инженеры выполнили пять подрывов на участке протяженностью около 700 м, израсходовав 806 кг тротила. Для большей эффективности трехкилограммовые заряды закладывались в пробуренные лунки под лед, толщина которого достигала 1,5 м.
Всего для борьбы с паводками на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку в составе 600 военнослужащих и более 70 единиц специальной техники.
В готовности находится армейская и транспортная авиация.
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