Саперы ЦВО ликвидировали паводкоопасный участок на реке Бия на Алтае

Военнослужащие выполнили пять подрывов на участке протяженностью около 700 м, израсходовав 806 кг тротила. Для большей эффективности трехкилограммовые заряды закладывались в пробуренные лунки под лед, толщина которого достигала 1,5 м.

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа завершили взрывные работы по ликвидации паводкоопасного участка на реке Бия в Алтайском крае

Мероприятия проводились в районе поселка Мальцева Курья для защиты от подтопления населенных пунктов, количество которых в зоне риска достигает пятнадцати.

Подрывная команда, назначенная от мотострелкового соединения, дислоцированного в Алтайском крае, совершила 300-километровый марш к месту противопаводковых работ.

Инженеры выполнили пять подрывов на участке протяженностью около 700 м, израсходовав 806 кг тротила. Для большей эффективности трехкилограммовые заряды закладывались в пробуренные лунки под лед, толщина которого достигала 1,5 м.

Всего для борьбы с паводками на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку в составе 600 военнослужащих и более 70 единиц специальной техники.

В готовности находится армейская и транспортная авиация.