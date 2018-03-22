На строящемся в Петербурге корвете «Ретивый» монтируют двигатели

В настоящее время на корабле ведутся достроечные работы, завершен монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, идет подготовка к монтажу гребных валов. Спуск на воду корвета запланирован на второй квартал будущего года.