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На строящемся в Петербурге корвете «Ретивый» монтируют двигатели
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На строящемся в Петербурге корвете «Ретивый» монтируют двигатели 

Интересант 1 час назад
На «Северной верфи» в Петербурге начался монтаж двигательных установок на корвет проекта 20380 «Ретивый». Завершена их погрузка в машинное отделение корабля, сообщает Объединенная судостроительная корпорация. Далее последует монтаж дизель-генераторов, редукторов и главных двигателей.
В настоящее время на корабле ведутся достроечные работы, завершен монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, идет подготовка к монтажу гребных валов. Спуск на воду корвета запланирован на второй квартал будущего года.
«Северная верфь» строит для ВМФ России пять корветов — «Гремящий», «Проворный», «Ретивый», «Строгий» и «Дерзкий». «Ретивый» будет оснащен 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, двумя 30-миллиметровыми зенитными автоматами АК-630М, универсальным ракетным комплексом «Уран», зенитным ракетным комплексом «Редут» и противолодочным комплексом «Пакет». На корабле будет размещен вертолет Ка-27.
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