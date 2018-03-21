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Ракеты «Тополь» решили разобрать на серебро и золото
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Ракеты «Тополь» решили разобрать на серебро и золото 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Госкорпорация «Роскосмос» объявила конкурс на утилизацию девяти межконтинентальных баллистических ракет «Тополь». В конкурсной документации сказано, что при разборке ракет можно получить 42 килограмма серебра и 1,8 килограмма золота, пишут РИА Новости.
«Целью выполнения работ (оказания услуг) является утилизация элементов ликвидированных МБР РС-12М (9 комплектов), реализация полученных продуктов утилизации, захоронение (уничтожение) неликвидных отходов», — говорится в конкурсной документации.
Стоимость работ оценена в 9 миллионов 786 тысяч рублей. Утилизировать ракеты надо будет до 30 ноября текущего года. При этом исполнитель работ обязан будет вернуть в бюджет средства, вырученные от продажи ценных металлов. Ориентировочно в каждой ракете присутствует 198 граммов золота, 4,6 килограммов серебра, 5 граммов платины, 1,8 тонны черных и 1,5 тонны цветных металлов.
В декабре 2017 года боевым расчетом РВСН с полигона Капустин Яр в Астраханской области была запущена ракета «Тополь» с целью испытания нового боезаряда.
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