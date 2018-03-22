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Минобороны передало Севастополю 7 га земли для нового парка и мемориала
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Минобороны передало Севастополю 7 га земли для нового парка и мемориала 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ передало в собственность Севастополя почти 7 гектаров земли, которые планируется использовать для строительства нового городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов». Постановление о приеме этого участка в собственность города приняли на заседании правительства Севастополя в четверг.
Ранее сообщалось, что в Севастополе от Артиллерийской до Карантинной бухты планируется создать новый городской парк с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов».
"Решение было принято по ходатайству губернатора Севастополя к министру обороны РФ в целях развития парковой зоны, начиная от Артбухты и заканчивая Карантинной бухтой. Приказ и акт передачи от Минобороны были направлены, передается 24 объекта и земельный участок площадью почти 7 гектаров, это бывшая военная часть", — рассказал журналистам директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин.
В новом городском парке, который расположится на территории от центра города до Карантинной бухты, планируется построить киноконцертный зал и многие другие культурные и туристические объекты. Парк станет продолжением Приморского бульвара, к которому планируется добавить около 13 км пешеходной зоны.
Строительство парка начнется в конце 2018 или в начале 2019 года.
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