Минобороны передало Севастополю 7 га земли для нового парка и мемориала

СЕВАСТОПОЛЬ , 22 марта. / ТАСС /. Минобороны РФ передало в собственность Севастополя почти 7 гектаров земли, которые планируется использовать для строительства нового городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов». Постановление о приеме этого участка в собственность города приняли на заседании правительства Севастополя в четверг.

Ранее сообщалось, что в Севастополе от Артиллерийской до Карантинной бухты планируется создать новый городской парк с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов».

"Решение было принято по ходатайству губернатора Севастополя к министру обороны РФ в целях развития парковой зоны, начиная от Артбухты и заканчивая Карантинной бухтой. Приказ и акт передачи от Минобороны были направлены, передается 24 объекта и земельный участок площадью почти 7 гектаров, это бывшая военная часть", — рассказал журналистам директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин

В новом городском парке, который расположится на территории от центра города до Карантинной бухты, планируется построить киноконцертный зал и многие другие культурные и туристические объекты. Парк станет продолжением Приморского бульвара, к которому планируется добавить около 13 км пешеходной зоны.

Строительство парка начнется в конце 2018 или в начале 2019 года.