Военнослужащие волгоградского гарнизона начали готовиться к параду Победе

Военнослужащие волгоградского гарнизона начали подготовку к военному параду, посвященному победе в Великой Отечественной войне.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе Южного военного округа, уже начат отбор кандидатов для участия в параде, проводится подготовка экипажей боевых машин и военной техники.