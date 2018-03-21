Военнослужащие волгоградского гарнизона начали готовиться к параду Победе 

Военнослужащие волгоградского гарнизона начали подготовку к военному параду, посвященному победе в Великой Отечественной войне.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе Южного военного округа, уже начат отбор кандидатов для участия в параде, проводится подготовка экипажей боевых машин и военной техники.
— Со следующей недели военнослужащие приступят к одиночной строевой подготовке в своих частях, — пояснил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, — во время тренировок будет отрабатываться построение парадных коробок, а также элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамен и прохождение торжественным маршем.