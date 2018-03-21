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На самолетах Ту-204 и Ил-76 поменяют украинские детали на российские
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На самолетах Ту-204 и Ил-76 поменяют украинские детали на российские 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Холдинг «Технодинамика» наладил выпуск линейки деталей и узлов для гидроприводов ГП-26, которые ранее поставлялись на самолеты Ту-204 и Ил-76 украинскими предприятиями, сообщили журналистам в среду в госкорпорации «Ростех» (включает в свой состав «Технодинамику»).
"Технодинамика" реализует масштабную программу импортозамещения. Очередным шагом к замещению иностранной продукции российскими разработками стало начало производства гидроприводов ГП-26 для самолетов Ту-204 и Ил-76. Кроме того, холдинг в два раза увеличил объем выпускаемых на «МПО имени Румянцева» комплектов деталей и узлов для гидроприводов ГП-25, использующихся на самолетах типа Су-30 и его модификаций", — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты компании изготовили опытную партию деталей и узлов для сборки агрегатов ГП-22 стратегического ракетоносца Ту-22М3.
"Освоение нового производства в столь короткие сроки позволило предприятию «Технодинамика» стать базовым заводом в России по поставке деталей и сборочных единиц для целой линейки привод-генераторов, обеспечивающих бесперебойное энергообеспечение бортовых систем самолета вне зависимости от режима работы двигателей", — приводятся в сообщении слова гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова.
В компании напомнили, что в 2017 году «Технодинамика» заместила 52 иностранных изделия. В 2018 году компания планирует перейти на полное импортозамещение всех критически важных агрегатов для отечественной авиационной техники.
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