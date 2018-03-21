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«Метали огонь с ходу»: под Самарой прошли армейские соревнования «Белое солнце — 2018»
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«Метали огонь с ходу»: под Самарой прошли армейские соревнования «Белое солнце — 2018» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
На Чапаевском полигоне в Самарской области собрались огнеметные подразделения из 11 регионов Центрального военного округа: Поволжья, Урала, Сибири. Здесь состоялись соревнования «Белое солнце — 2018».
Огнемёт — оружие, поражающее цель огнесмесью (горящим веществом, обжигающим или поджигающим цель). Весит около 9 кг.
Военнослужащим нужно было на бронеавтомобилях «Тигр» преодолеть естественные и искусственные препятствия на местности, затем высадиться и пройти огненно-штурмовую полосу с двумя огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием.
— В финале армейцы выполняли нормативы по занятию рубежей для огнеметания с ходу, приведению вооружения к бою и другие. Победителями соревнований стали огнеметчики из отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Кемеровской области. Они представят Центральный военный округ на всеармейском конкурсе, который пройдет в июне, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
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