«Метали огонь с ходу»: под Самарой прошли армейские соревнования «Белое солнце — 2018»

На Чапаевском полигоне в Самарской области собрались огнеметные подразделения из 11 регионов Центрального военного округа: Поволжья, Урала, Сибири. Здесь состоялись соревнования «Белое солнце — 2018».

Огнемёт — оружие, поражающее цель огнесмесью (горящим веществом, обжигающим или поджигающим цель). Весит около 9 кг.

Военнослужащим нужно было на бронеавтомобилях «Тигр» преодолеть естественные и искусственные препятствия на местности, затем высадиться и пройти огненно-штурмовую полосу с двумя огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием.