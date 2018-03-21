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«Технодинамика» наладила производство украинских авиаагрегатов для Ту-204 и Ил-76
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«Технодинамика» наладила производство украинских авиаагрегатов для Ту-204 и Ил-76 

Rambler News Service 2 часа назад
Российский холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» наладил выпуск деталей и узлов гидроприводов ГП-26 для самолетов Ту-204 и Ил-76, сообщает пресс-служба госкорпорации. Эти агрегаты ранее поставлялись украинскими предприятиями.
«Очередным шагом к замещению иностранной продукции российскими разработками стало начало производства гидроприводов ГП-26 для гражданских самолетов Ту-204 и Ил-76», — сообщили в компании.
Кроме того, «Технодинамика» увеличила объем выпускаемых на дочернем предприятии на «МПО им. И. Румянцева» комплектов деталей и узлов для гидроприводов ГП-25, которые используются на военных самолетах Су-30 и его модификациях, а также изготовила комплекты деталей и узлов для агрегатов ГП-22 стратегического ракетоносца Ту-22М3.
«Работа, которую ведет «Технодинамика», позволит ликвидировать зависимость от зарубежных комплектующих и существенно расширить наши технологические компетенции. Это нивелирует риски, связанные с санкционным давлением, отказами в поставках и сервисном обслуживании. Принимаемые меры также позитивно скажутся на загрузке производственных мощностей и повысят конкурентоспособность нашей техники на зарубежных рынках», — отметили в аппарате авиационного кластера «Ростеха».
В 2017 году «Технодинамика» заместила производство более 50 импортных изделий и начала их серийное изготовление. В этом году компания планирует перейти на полное импортозамещение всех критически важных агрегатов для авиационной техники.
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