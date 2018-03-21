Российские танки лишат «украинского оружия»

Минобороны России. Российские модернизируемые Т-80БВМ получат отечественные комплексы управляемого вооружения танков «Рефлекс». Первая партия обновленных машин поступит в войска до конца 2018 года, сообщили «Известиям»

Ранее на Т-80БВМ стояли комплексы «Кобра», также устанавливаемые на производимые Харьковским тракторным заводом Т-64 (поэтому «Кобру» неформально называют «украинским оружием»). Решение об этом приняли в Минобороны, отмечает газета.

«Рефлекс» создан тульским «Конструкторским бюро приборостроения» и принят на вооружение в 1985 году. Комплекс позволяет в движении вести огонь управляемыми снарядами. В основе такой системы лежит управляемая сверхзвуковая ракета, запускаемая из ствола пушки. Наведение на цель осуществляется по лазерному лучу.

Т-80 — российский основной боевой танк. Машина снабжена единой газотурбинной силовой установкой и встроенной противоснарядной динамической защитой. На вооружении в России имеются 450 таких танков, еще 3 тысячи числятся на хранении. Т-80 используется армиями десяти стран мира.

Т-80БВМ представляет собой глубоко модернизированную версию Т-80. Обновленные машины получат новую систему управления огнем «Сосна-У» с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. От вражеских снарядов и ракет Т-80БВМ защитят блоки современной динамической защиты.