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Российские танки лишат «украинского оружия»
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Российские танки лишат «украинского оружия» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Российские модернизируемые Т-80БВМ получат отечественные комплексы управляемого вооружения танков «Рефлекс». Первая партия обновленных машин поступит в войска до конца 2018 года, сообщили «Известиям» в Минобороны России.
Ранее на Т-80БВМ стояли комплексы «Кобра», также устанавливаемые на производимые Харьковским тракторным заводом Т-64 (поэтому «Кобру» неформально называют «украинским оружием»). Решение об этом приняли в Минобороны, отмечает газета.
«Рефлекс» создан тульским «Конструкторским бюро приборостроения» и принят на вооружение в 1985 году. Комплекс позволяет в движении вести огонь управляемыми снарядами. В основе такой системы лежит управляемая сверхзвуковая ракета, запускаемая из ствола пушки. Наведение на цель осуществляется по лазерному лучу.
Т-80 — российский основной боевой танк. Машина снабжена единой газотурбинной силовой установкой и встроенной противоснарядной динамической защитой. На вооружении в России имеются 450 таких танков, еще 3 тысячи числятся на хранении. Т-80 используется армиями десяти стран мира.
Т-80БВМ представляет собой глубоко модернизированную версию Т-80. Обновленные машины получат новую систему управления огнем «Сосна-У» с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. От вражеских снарядов и ракет Т-80БВМ защитят блоки современной динамической защиты.
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