Под Самарой прошли соревнования «Белое солнце-2018» среди огнеметных подразделений ЦВО

По замыслу состязаний военнослужащим предстояло на бронеавтомобилях «Тигр» преодолеть естественные и искусственные препятствия, после чего пройти огненно-штурмовую полосу с двумя огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием.

На Чапаевском полигоне в Самарской области прошли соревнования «Белое солнце-2018» среди огнеметных подразделений Центрального военного округа (ЦВО).

В состязаниях приняли участие военнослужащие из 11 регионов Урала, Поволжья и Сибири. По замыслу конкурса военнослужащим нужно было на бронеавтомобилях «Тигр» преодолеть естественные и искусственные препятствия на местности, после чего высадиться и пройти огненно-штурмовую полосу с двумя огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием. На финальной стадии состязания военнослужащие выполняли нормативы по занятию рубежей для огнеметания с ходу, приведению вооружения к бою и другие.