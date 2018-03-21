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Под Самарой прошли соревнования «Белое солнце-2018» среди огнеметных подразделений ЦВО
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Под Самарой прошли соревнования «Белое солнце-2018» среди огнеметных подразделений ЦВО 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу состязаний военнослужащим предстояло на бронеавтомобилях «Тигр» преодолеть естественные и искусственные препятствия, после чего пройти огненно-штурмовую полосу с двумя огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием.
На Чапаевском полигоне в Самарской области прошли соревнования «Белое солнце-2018» среди огнеметных подразделений Центрального военного округа (ЦВО).
В состязаниях приняли участие военнослужащие из 11 регионов Урала, Поволжья и Сибири. По замыслу конкурса военнослужащим нужно было на бронеавтомобилях «Тигр» преодолеть естественные и искусственные препятствия на местности, после чего высадиться и пройти огненно-штурмовую полосу с двумя огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием. На финальной стадии состязания военнослужащие выполняли нормативы по занятию рубежей для огнеметания с ходу, приведению вооружения к бою и другие.
Победителями соревнований стали огнеметчики из отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Кемеровской области. Они представят ЦВО на всеармейском конкурсе, который пройдет в июне.
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