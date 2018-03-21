Огнеметчики ЦВО провели под Самарой зрелищные соревнования 

Военнослужащие огнеметных подразделений ЦВО из 11 регионов Поволжья, Урала и Сибири собрались на Чапаевском полигоне, чтобы продемонстрировать мастерство владения оружием и преодоления препятствий. По замыслу соревнования с романтическим названием «Белое солнце — 2018», участники должны были сначала на бронеавтомобилях «Тигр» преодолеть препятствия, а затем пройти штурмовую полосу с огнемётами «Шмель» и стрелковым оружием. Кроме того, оценивались показатели состязавшихся по занятию рубежей для огнеметания с ходу, приведения вооружения к бою и проч., сообщает пресс-служба ЦВО.
Фото: пресс-служба ЦВО