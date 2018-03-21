Этап конкурса АрМИ-2018 «Воздушный контроль» завершился в Кемеровской области 

В состязаниях приняли участие расчеты «Орлан-10» и «Элерон-3» соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии
Этап всеармейского конкурса на лучший расчет беспилотного летательного аппарата «Воздушный контроль» в рамках АрМИ-2018 завершился на полигоне в Кемеровской области.
В состязаниях приняли участие расчеты «Орлан-10» и «Элерон-3» соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии, дислоцированных в Сибири, всего около ста военнослужащих. Команды состязались в выполнении задания по поиску цели, корректировке огня артиллерии, а также в точности приземления в заданную точку.
По итогам конкурса победителями стали расчет беспилотника «Орлан-10» мотострелкового соединения, дислоцированного в Алтайском крае, и расчет «Элерон-3» мотострелковой бригады, дислоцированной в Кемеровской области. Они продолжат борьбу за право представить Центральный военный округ на всеармейском конкурсе «Воздушный контроль».