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Этап конкурса АрМИ-2018 «Воздушный контроль» завершился в Кемеровской области
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Этап конкурса АрМИ-2018 «Воздушный контроль» завершился в Кемеровской области 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях приняли участие расчеты «Орлан-10» и «Элерон-3» соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии
Этап всеармейского конкурса на лучший расчет беспилотного летательного аппарата «Воздушный контроль» в рамках АрМИ-2018 завершился на полигоне в Кемеровской области.
В состязаниях приняли участие расчеты «Орлан-10» и «Элерон-3» соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии, дислоцированных в Сибири, всего около ста военнослужащих. Команды состязались в выполнении задания по поиску цели, корректировке огня артиллерии, а также в точности приземления в заданную точку.
По итогам конкурса победителями стали расчет беспилотника «Орлан-10» мотострелкового соединения, дислоцированного в Алтайском крае, и расчет «Элерон-3» мотострелковой бригады, дислоцированной в Кемеровской области. Они продолжат борьбу за право представить Центральный военный округ на всеармейском конкурсе «Воздушный контроль».
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