Этап конкурса АрМИ-2018 «Воздушный контроль» завершился в Кемеровской области

В состязаниях приняли участие расчеты «Орлан-10» и «Элерон-3» соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии

Этап всеармейского конкурса на лучший расчет беспилотного летательного аппарата «Воздушный контроль» в рамках АрМИ-2018 завершился на полигоне в Кемеровской области

В состязаниях приняли участие расчеты «Орлан-10» и «Элерон-3» соединений и воинских частей 41 общевойсковой армии, дислоцированных в Сибири, всего около ста военнослужащих. Команды состязались в выполнении задания по поиску цели, корректировке огня артиллерии, а также в точности приземления в заданную точку.