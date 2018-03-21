Воинские части Волгоградского гарнизона начали подготовку к военному параду в честь Великой Победы

Совсем скоро военнослужащие приступят к одиночной строевой подготовке, будет уточнен порядок построения парадных коробок, отработаны элементы выноса Боевых знамен.

В воинских частях Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) началась подготовка к военному параду, посвященному Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

В настоящее время проводится отбор кандидатов из числа наиболее подготовленных военнослужащих в психологическом отношении и строевой подготовке, формируются парадные расчеты, осуществляется подготовка экипажей боевых машин и военной техники.

Уже со следующей недели военнослужащие приступят к одиночной строевой подготовке в своих частях. В ходе тренировок будет уточнен порядок построения парадных коробок, отработаны элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем личного состава.