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В Волгоградской области отбирают лучших солдат для парада Победы
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В Волгоградской области отбирают лучших солдат для парада Победы 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
Отбор самых подготовленных солдат и офицеров начат в частях Волгоградского гарнизона Южного военного округа для подготовки к военному параду, посвященному Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
— Сейчас проводится отбор кандидатов из числа военнослужащих, наиболее готовых к этому ответственному мероприятию, как в психологическом отношении, так и строевой подготовке, — сообщил V1.ru начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. — Формируются парадные расчеты, осуществляется подготовка экипажей боевых машин и военной техники.
Со следующей недели солдаты и офицеры приступят к одиночной строевой подготовке в своих частях. В ходе тренировок будет уточнен порядок построения парадных коробок, отработаны элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем личного состава.
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