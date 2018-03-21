Кого призовут на военные сборы 

В этом году пройдут очередные военные сборы граждан России, пребывающих в запасе, соответствующий указ 19 марта подписал президент РФ Владимир Путин, передает телеканал «МИР 24».
«Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в указе президента.
Что подставляют собой военные сборы и кого на них призовут? Эти и другие вопросы, касающиеся запасников, регулируются Федеральным законом №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Военные сборы представляют собой один из видов воинской обязанности граждан РФ и проводятся для подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе. Продолжительность сборов не может превышать двух месяцев, при этом за все время пребывания в запасе гражданин не может призываться на них больше чем на 12 месяцев. Кроме того, его могут ставить в строй не чаще одного раза в три года.
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На время сборов запасник считается военнослужащим и пребывает на казарменном положении. С призванными проводятся занятия по общевойсковой и огневой подготовке, они учатся применять и обслуживать технику и вооружение.
К кому именно все это относится? Призвать могут любого запасника, то есть гражданина в возрасте до 60 лет. При этом законом определен целый перечень тех, кто освобождается от сборов. Кроме женщин, это ограниченно годные к военной службе, прошедшие альтернативную гражданскую службу, сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, плавсостав, педработники, летчики, железнодорожники, студенты-очники, отцы трех и более несовершеннолетних детей и т.д.
Призванные проходят медкомиссию, а по итогам сборов получают очередные воинские звания, если показывают успехи в военном деле. Участникам сборов выплачивается денежная компенсация в зависимости от воинского звания и воинской должности.
Военные сборы объявляются главой государства ежегодно. В прошлом году Путин подписал аналогичный указ в апреле.
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