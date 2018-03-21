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Спасатели провели учения по оказанию помощи при ДТП
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Спасатели провели учения по оказанию помощи при ДТП 

Мир24 4 часа назад
Когда нужно действовать слаженно и быстро. В Нижнем Новгороде спасатели показали свои навыки при оказании помощи тем, кто попал в ДТП, сообщает телеканал «МИР 24».
За право называться лучшими соревновались 17 команд спасателей. Отрядам предстояло показать свои навыки в тушении горящего автомобиля, разблокировке людей, зажатых в салоне, а также в оказании первой помощи.
Между тем, в Сибири и на Дальнем Востоке спасатели готовятся к весеннему паводку. Там проходят учения спасателей и военных инженеров. Специалисты отрабатывают подрыв ледовых заторов, чтобы не допустить половодья. Для бороться с паводками в Восточном военном округе в этом году будут 150 групп.
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