Ещё
Военные начали готовиться к параду, который пройдет 9 мая в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные начали готовиться к параду, который пройдет 9 мая в Волгограде 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Части Волгоградского гарнизона начали подготовку к параду Дня победы, уже со следующей недели военные приступят к одиночной строевой подготовке.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, сейчас для участия в мероприятии отбираются кандидаты из числа наиболее подготовленных военнослужащих. В ходе тренировок будет установлен порядок построения парадных коробок, отработаны элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем личного состава. Кроме того, части готовят к параду и экипажи боевых машин и техники.
АиФ Волгоград: последние новости
Военные самолеты пролетели над Волгоградской областью в 25 метрах от земли Под Волгоградом артиллеристы осваивают новейшие системы разведки Под Волгоградом военные учатся пользоваться «Янычаром»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»59
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ121
Россия закрыла границу для грузов с Украины138
Пенсии россиян будут считать по-новому131
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение