На Северном флоте успешно испытали российскую зенитку 1927 года выпуска

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Первое российское зенитное орудие, найденное на Новой Земле, успешно испытали на Северном флоте, сообщает в среду пресс-служба флота.

Зенитное орудие 1927 года выпуска, изготовленное на московском орудийном заводе имени М. И. Калинина, было обнаружено военнослужащими Северного флота в прошлом году во время проведения учений на архипелаге Новая Земля в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар. После доставки зенитной пушки в североморский арсенал были проведены ее ремонтно-восстановительные работы.

"В главной базе Северного флота — Северомроске на причальном фронте арсенала комплексного хранения было успешно испытана 76-мм зенитная пушка образца 1914/15 годов конструкции Тарновского-Лендера — первое в России специальное зенитное орудие, предназначенное для ведения огня по воздушным целям", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в начале марта нынешнего года специалисты службы ракетно-артиллерийского вооружения допустили пушку к испытательной стрельбе. В соответствии с приказом командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова к историческому зенитному орудию были подготовлены специальные салютные выстрелы различной мощности.

"В ходе испытаний было успешно выполнено пять залпов. Орудие поставлено на оперативный учет в службе ракетно-артиллерийского вооружения Северного флота по номенклатуре морского артиллерийского вооружения", — сказано в сообщении.