Китай рассказал о новых беспилотных танках

Власти Китая показали уникальные самоходные боевые танки, аналогов которым в мире еще нет. Их впервые продемонстрировали широкой публике по государственным телеканалам. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на китайское издание Global Times.

Китайские

танки-роботы

представляют собой модернизированный танк «типа 59» с системой искусственного интеллекта. Его прототипом стала советская машина, которая выпускалась в СССР в 1950-е 1980-е годы. Основным вооружением танков такого типа стала пушка 100— или 105-миллиметрового

калибра.

Однако военные инженеры пока не признают явное преимущество беспилотной техники перед классическими моделями танков. По их словам, в будущем предстоит решить ряд технических проблем. Скорость

танков-беспилотников

и их огневую мощь будут наращивать постепенно.

В будущем специалисты Поднебесной планируют научить свои танки добывать разведывательную информацию с орбитальных спутников, самолетов и подводных лодок.