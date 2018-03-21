Китай рассказал о новых беспилотных танках 

Власти Китая показали уникальные самоходные боевые танки, аналогов которым в мире еще нет. Их впервые продемонстрировали широкой публике по государственным телеканалам. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на китайское издание Global Times.
Китайские
танки-роботы
представляют собой модернизированный танк «типа 59» с системой искусственного интеллекта. Его прототипом стала советская машина, которая выпускалась в СССР в 1950-е 1980-е годы. Основным вооружением танков такого типа стала пушка 100— или 105-миллиметрового
калибра.
Однако военные инженеры пока не признают явное преимущество беспилотной техники перед классическими моделями танков. По их словам, в будущем предстоит решить ряд технических проблем. Скорость
танков-беспилотников
и их огневую мощь будут наращивать постепенно.
В будущем специалисты Поднебесной планируют научить свои танки добывать разведывательную информацию с орбитальных спутников, самолетов и подводных лодок.
Зимбабве заинтересовали вертолеты Ми‐171Е VIP‐категории. Государство планирует купить их для перевозки первых лиц. Российский холдинг «Вертолеты России» назвал делегации высокопоставленных чиновников из Зимбабве условия продажи и дальнейшего обслуживания.