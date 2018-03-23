Китай испытал беспилотный танк

Египетский ресурс «Мыср аль-Арабия» со ссылкой на Центральное китайское телевидение передает, что Китай провел испытания беспилотного танка.

Были опубликованы фотографии китайского танка Type-59, оснащенного искусственным интеллектом. Сообщается, что система будет способна управлять автоматизированным оборудованием, получать информацию со спутников. Данная модель танка была создана на основе советского Т-54, используется с 1950-х годов.

Китай реализует масштабную программу модернизации вооруженных сил. В последнее время Пекин представил свои модели истребителей и военно-транспортных самолетов. Также действуют отдельные программы по модернизации боевых кораблей и разработке новейших беспилотных летательных аппаратов.