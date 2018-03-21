Военные летчики провели ночной бой в небе над Уралом

Летчики Центрального военного округа провели ночное учение. «Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ-5 нашли и уничтожили „боевиков“ в Челябинской области », — сообщает сегодня пресс-служба военного округа.

Каждому экипажу выдали индивидуальное задание — нужно было в темноте обнаружить базы «противника», подвижные и неподвижные наземные цели, бронетехнику.

Для поиска людей и техники вертолетчики использовали очки ночного видения. «Они крепятся на шлем летчика и обеспечивают стереоскопическое зрение. Позволяют обнаруживать и распознавать препятствия на расстоянии до километра», — рассказали в ЦВО.

В учении приняли участие 30 экипажей вертолетов Ми-8 МТВ-5 из Свердловской и Челябинской областей.