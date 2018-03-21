В конце марта в Краснодаре состоятся командно-штабные учения

На мероприятии специалисты отработают учебные ситуации по тушению огня в летний пожароопасный период и спасению утопающих людей. По словам заместителя начальника управления гражданской защиты города Александра Рекуна, совместное занятие с администрацией Западного округа пройдет как тренировка по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, сообщает пресс-служба Краснодара

Оповестят население с помощью девяти подвижных средств. Рекун просит жителей города сохранять спокойствие, оставаться на рабочих, учебных местах или дома и не предпринимать никаких действий.

Тренировки пройдут в Западном внутригородском округе, в том числе, на базе детсада № 19 и средней школы № 31.