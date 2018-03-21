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В конце марта в Краснодаре состоятся командно-штабные учения
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В конце марта в Краснодаре состоятся командно-штабные учения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На мероприятии специалисты отработают учебные ситуации по тушению огня в летний пожароопасный период и спасению утопающих людей. По словам заместителя начальника управления гражданской защиты города Александра Рекуна, совместное занятие с администрацией Западного округа пройдет как тренировка по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, сообщает пресс-служба Краснодара.
Оповестят население с помощью девяти подвижных средств. Рекун просит жителей города сохранять спокойствие, оставаться на рабочих, учебных местах или дома и не предпринимать никаких действий.
Тренировки пройдут в Западном внутригородском округе, в том числе, на базе детсада № 19 и средней школы № 31.
«ФедералПресс» напоминает, что в феврале силовые ведомства провели учения по поимке преступников в Кольцово.
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