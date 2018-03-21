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Двигатели для новой сверхтяжелой ракеты испытают в виртуальной реальности
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Двигатели для новой сверхтяжелой ракеты испытают в виртуальной реальности 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Испытания двигателей для новой российской сверхтяжелой ракеты проведут в виртуальной реальности, что сделает процесс их конструирования более быстрым и менее затратным. Специализированное ПО для моделирования испытаний было разработано Научно-исследовательским центром ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), входящим в состав "Роскосмоса", сообщают "Известия".
По данным издания, проект стартовал в 2014 году, на его реализацию потребовалось почти в 270 миллионов рублей. Как уточнили в «Роскосмосе», разработкой суперкомпьютера для виртуальных тестов госкорпорация занималась совместно с "Росатомом". По словам экспертов, новое ПО планируют использовать при создании носителя «Союз-5» и ракеты сверхтяжелого класса.
"Математическое моделирование на суперЭВМ позволяет существенно сократить сроки создания ракетно-космической техники, объемы экспериментальной отработки", − рассказали в НИЦ РКП. Виртуальные испытания повышают экономическую эффективность разработок и позволяют найти оптимальные технические решения, добавили специалисты.
По словам директора компании «КосмоКурс» Павла Пушкина, виртуальное моделирование способно заменить весь цикл испытаний ракетного двигателя. Он подчеркнул, что «понять, как работает система, какие проблемы возникают, можно, используя лишь компьютер». Именно после таких испытаний можно быть полностью уверенным в работоспособности двигателя, отметил эксперт. Кроме того, добавил Пушкин, это существенно экономит время и деньги.
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