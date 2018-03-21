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Опубликованы эффектные кадры уничтожения «боевиков» экипажами ЦВО ночью
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Опубликованы эффектные кадры уничтожения «боевиков» экипажами ЦВО ночью 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики ЦВО обнаружили и уничтожили условных боевиков в ходе ночного учения на Южном Урале.
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ-5 отработали поиск и уничтожение условных боевиков в ходе ночного учения в Челябинской области. Кадры учений публикует Минобороны РФ.
Каждому экипажу было выдано индивидуальное задание по обнаружению в темное время суток различных объектов: баз условных незаконных вооруженных формирований, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники. Чтобы обнаружить цели вертолетчики применяли очки ночного видения.
ОНВ-1 — очки ночного видения предназначены для наблюдения за местностью и управления вертолетом в ночных условиях, а также для поиска людей и техники. Они крепятся на шлем летчика ЗШ-7В и обеспечивают стереоскопическое зрение. Позволяют обнаруживать и распознавать препятствия на расстоянии до 1 километра.
В учении приняли участие около 30 экипажей вертолетов Ми-8 МТВ-5 из Свердловской и Челябинской областей.
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