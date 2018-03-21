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Армия Израиля заявила о нанесении удара по ядерному реактору в Сирии в 2007 году
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Армия Израиля заявила о нанесении удара по ядерному реактору в Сирии в 2007 году 

RT на русском 3 часа назад
Израильская армия заявила о том, что в сентябре 2007 года авиация страны уничтожила ядерный реактор в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба армии. «В ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что израильская армия «готовилась к ответным мерам», поэтому решила, что «информация об операции не должна быть обнародована в то время».
«Четыре самолёта F-16 устранили ядерную угрозу не только для Израиля, но и для всего региона», — заявили в армии Израиля.
В феврале сообщалось, что израильские самолёты атаковали 12 целей на территории Сирии.
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