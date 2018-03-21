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Пентагон признался в бессилии перед гиперзвуковым оружием России
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Пентагон признался в бессилии перед гиперзвуковым оружием России 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пентагон ничего не может противопоставить гиперзвуковому оружию РФ. С таким заявлением выступил председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, которого процитировало издание Business Insider.
Нет защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас  — Джон Хайтен.
Хайтен отметил, что пока в США подобный тип вооружения лишь обсуждается и разрабатывается, Россия и Китай добились внушительных успехов в соответствующих программах.
«И Россия, и Китай агрессивно исследуют гиперзвуковые возможности. Мы наблюдали за испытаниями», — отметил генерал во время слушания в Сенате по вопросу вооруженных сил.
Единственной защитой Соединенных Штатов в этом плане, по словам Хайтена, является «угроза ядерного возмездия».
«Мы бы ответили силами сдерживания — триадой и ядерными возможностями, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы», — подчеркнул представитель Пентагона.
На днях Черноморский флот России был усилен новыми судами. На боевое дежурство в акватории заступили два новых многоцелевых фрегата. Патрулировать воды станут и шесть дизельных подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, и свыше десяти судов различного военного назначения.
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