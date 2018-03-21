Пентагон признался в бессилии перед гиперзвуковым оружием России

Нет защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас — Джон Хайтен.

Хайтен отметил, что пока в США подобный тип вооружения лишь обсуждается и разрабатывается, Россия и Китай добились внушительных успехов в соответствующих программах.

«И Россия, и Китай агрессивно исследуют гиперзвуковые возможности. Мы наблюдали за испытаниями», — отметил генерал во время слушания в Сенате по вопросу вооруженных сил.

Единственной защитой Соединенных Штатов в этом плане, по словам Хайтена, является «угроза ядерного возмездия».

«Мы бы ответили силами сдерживания — триадой и ядерными возможностями, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы», — подчеркнул представитель Пентагона.

На днях Черноморский флот России был усилен новыми судами. На боевое дежурство в акватории заступили два новых многоцелевых фрегата. Патрулировать воды станут и шесть дизельных подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, и свыше десяти судов различного военного назначения.