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Израиль признал атаку на ядерный реактор в Сирии в 2007 году
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Израиль признал атаку на ядерный реактор в Сирии в 2007 году 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Авиация Израиля десять с половиной лет назад разбомбила ядерный реактор в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армию еврейского государства.
По данным израильских военных, операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года. «ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону», — говорится в рассекреченных материалах.
В них также отмечается, что после атаки израильская армия «готовилась к ответным действиям» со стороны сирийцев. Именно поэтому «было решено, что информация об операции пока не должна предаваться огласке», пояснили военные.
Дамаск в свое время заявлял, что удар пришелся по пустому участку, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.
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