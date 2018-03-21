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В Приморье огнеметчики уничтожили условного противника из огнеметов «Шмель»
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В Приморье огнеметчики уничтожили условного противника из огнеметов «Шмель» 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений, военнослужащие уничтожают укрепления противника из РПО «Шпель».
На полигоне Восточного военного округа в Приморском крае проходят учения по уничтожению огневых точек условного противника. Военнослужащие выбивают вражеские танки, используя новые тактические приемы.
Задача бойцов — сосредоточить весь огонь на нескольких целях и выбрать самые уязвимые места противника: гусеницы и основание башни.
Военнослужащие стреляют из реактивных огнеметов «Шмель» с расстояния в 400 метров. Одновременно на рубеже работают 20 метателей огня. Всего в учениях задействованы более 700 военнослужащих.
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