В Приморье огнеметчики уничтожили условного противника из огнеметов «Шмель»

В ходе учений, военнослужащие уничтожают укрепления противника из РПО «Шпель».

На полигоне Восточного военного округа в Приморском крае проходят учения по уничтожению огневых точек условного противника. Военнослужащие выбивают вражеские танки, используя новые тактические приемы.

Задача бойцов — сосредоточить весь огонь на нескольких целях и выбрать самые уязвимые места противника: гусеницы и основание башни.

Военнослужащие стреляют из реактивных огнеметов «Шмель» с расстояния в 400 метров. Одновременно на рубеже работают 20 метателей огня. Всего в учениях задействованы более 700 военнослужащих.