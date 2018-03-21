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Сирийская армия показала один из разрушенных районов Восточной Гуты. Видео
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Сирийская армия показала один из разрушенных районов Восточной Гуты. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вернув контроль на населенным пунктом Сакбе, сирийские военные записали на видео разрушенный боями район. Запись с дрона, обозревающего местность с высоты птичьего полета, была опубликована на Youtube‐канале Ruptly.
Над руинами построек, которые простираются до самого горизонта, поднимаются столбы дыма. Во вторник бои за Восточную Гуту продолжились. Линия фронта переместилась в сторону населенного пункта Хазех.
Пригород Дамаска находится под контролем сил оппозиции с 2012 года. После операции Сирийской Арабской армии правительственным силам удалось восстановить контроль над Восточной Гутой. Ранее сегодня Минобороны РФ сообщало о ракетном ударе, который боевики нанесли по другим пригородам Дамаска.
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