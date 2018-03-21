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Конкурс на строительство первого в России электросудна могут объявить в мае-июне
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Конкурс на строительство первого в России электросудна могут объявить в мае-июне 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Конкурс на строительство первого в России электросудна могут объявить в мае-июне 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель ФБГУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.
«В конце мая — начале июня мы планируем объявить конкурс на строительство электросудна. Наша задача — доставка грузов наиболее дешевым способом. Учитывая, что у нас семь собственников электростанций, то себестоимость будет ниже, чем в электросетях. Более того, в ночное время, когда у нас спад энергопотребления, у нас, фактически, стоимость энергопотребления равна нулю. Соответственно, не будет стоить ничего», — сказал Г. Елянюшкин.
Он также отметил, что будущее судно будет многофункциональным. «Мы на это судно сможем поставить как водолазный модуль, так и любой другой — судно будет многофункциональным», — пояснил Г. Елянюшкин.
По его словам, техническое задание для конкурса будет сформировано в ближайшее время. «Мы провели пять научно-исследовательских работ, 23 марта нам представят результаты. Если мы эти работы принимаем, мы сразу формируем техническое задание на проектирование и объявляем конкурс», — добавил руководитель канала.
Г. Елянюшкин уточнил, что в конкурсе смогут принять участие как отечественные, так и зарубежные компании. «Мы предполагаем, что электродвигатели будут российскими, что батареи будут российскими, что корпус судна будет композитным и тоже российским, но это открытый конкурс, соответственно, возможно участие иностранных компаний», — заключил Г. Елянюшкин.
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